華為澳洲分支宣布，由於中國及澳洲之間關係緊張，將繼續裁減該公司在澳洲的人力配置及投資金額。

2018年，澳洲為維護國家安全將華為排除於該國5G建設之外，華為也於今（2020）年八月採取反擊，以澳洲「持續負面的商業環境」為由，宣布停止贊助澳洲橄欖球隊「坎培拉奇襲者」（Canberra Raiders），結束雙方長達九年的合作關係。

華為澳洲分支主管米歇爾（Jeremy Mitchell）在聲明信中表示，澳洲光是禁止華為參與該國5G建設便已造成至少1,000個高科技及高薪職位被裁撤。

米歇爾也指出，「我們已從1,200名員工裁減到現在剩不到200人，到了明年會剩下更少」，且自從澳洲宣布排除華為參與該國5G建設後，該公司也撤銷了高達一億澳幣（約新台幣20.9億元）的澳洲研發計畫。

今年新冠肺炎疫情爆發後，澳洲曾要求國際社會對新冠病毒起源進行獨立調查，此舉觸怒中國政府，兩國關係自此之後漸趨緊繃，中國因此禁止澳洲牛肉進口、對澳洲大麥課徵80.5%反傾銷補貼稅，並對澳洲葡萄酒展開反補貼調查。

(工商 )