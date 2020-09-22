蘋果（Apple）在16日發表了Apple Watch Series 6、第4代iPad Air等新品之後，全球果粉都在引頸期盼，到底iPhone 12系列會在哪時候正式亮相！在發表之前，近日針對新機的名稱出現了跟過往不一致的說法，且爆料者之間開始出現一樣的看法，令人相當好奇。

針對新一代iPhone，天風國際分析師郭明錤很早就給出將會有4款的說法。對此，業界大多認為定位由低到高名稱應該是iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。不過日前《iPhoneSoft》網站透過配件商ESR方面了解到，新一代的iPhone，正式名稱跟過往傳聞不同，他們認為是「iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。」

這一點，也在稍早前另外一位爆料達人 @L0vetodream 也分享了一樣的資訊。為這一套說法增添了一點可信度。爆料出iPhone 12系列的最新名稱之後，引起不少網友熱烈討論。

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

以最早期傳出的iPhone 12系列命名來說，iPhone 12 Max以及iPhone 12 Pro Max看起來特別令人容易混淆；而如果以iPhone 12 mini來指稱螢幕最小的5.4吋款式的話，其實更為合理。畢竟蘋果先前並沒有推出過5.4吋、搭載Face ID的iPhone；過往搭載Face ID的iPhone，螢幕最小至少都有5.8吋。

而雖然關於新機名稱讓不少網友感到好奇，但是最引人關注的恐怕還是新品會在何時發表。蘋果在16日的發表會中，在第8代iPad介紹影片中出現了一個「Due by Sep 30th」的字樣，引發了後續討論。但基於蘋果沒有在一個月內舉辦過兩次發表會的歷史，再加上11月3日美國將舉行總統大選，外媒多推測蘋果很可能選在10月13日或14日舉辦新品發表會。就此推敲，9月30日有機會是他們正式發出邀請函、確定發表會時間的日子。究竟是不是如此，果粉們可以等候時間來證明！

(科技)