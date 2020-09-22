1.台積電(2330)：昨三大法人續賣超，惟昨夜ADR逆漲0.45%，今早股價開平走高又翻黑，但力守月線。

2.千興(2025)：追價買盤不停歇，早盤一度帶量衝漲逾9.5%。

3.統一超(2912)：與名店強強聯手推餐盒，今早多頭肯定回應，股價逆勢走在平盤之上。

4.友達(2409)：大面板喊漲10%，雙虎好樂，晨盤受大盤走跌拖累，開高震盪，相對大盤抗跌。

5.亞諾法(4133)：獲外資連3買，早盤逆勢走揚2%，攻上80元。

6.泰博(4736)：獲TFDA核發新型冠狀病毒抗體快速檢驗試劑之GMP製造許可，今逆勢勁揚4.5%，收復200元。

7.欣興(3037)：載板需求仍在支撐後市看俏，股價一度走高1%，觸及80元。

8.揚博(2493)：訂單排到年底，2021年仍有戲，資金持續進場，為除息後新高價。

9.南電(8046)：看好ABF載板供不應求，資金不退場支持130元有撐，相對抗跌。

10.橙的(4554)：下半年營運優於上半年，下檔空間有限，早盤走強於短均之上。

11.康那香(9919)：10月起日產能上看400萬片，並推動口罩生產設備整廠輸出業務，股價抗跌走穩，早盤漲幅逾1.5%。

12.瓦城(2729)：IPO以來首次將實施庫藏股，早盤量增價揚，上漲逾2%，衝上5日線。

13.元隆(6287)：MOSFET題材吃香，大單敲進直奔漲停價。

14.創惟(6104)：新Macbook商機護體，外資再度轉買超，晨盤續帶量上攻近4%，一度高漲至83.5元。

15.映泰(2399)：比特幣強勢，加上板卡廠H2成長動能亦強勁，外資連6日買超，早盤爆大量逆勢高漲逾4%，衝上波段新高價。

16.麗臺(2465)：板卡廠利多擁簇，不畏外資轉賣超，股價強翻紅上漲逾3.5%。

(時報資訊)