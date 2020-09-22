疫情確診攀升，周一倫敦原油期貨跌近4.5%；近期英國新冠肺炎確診人數不斷增加，據英國政府最新統計，截至9月21日為止，累計確診數逾39萬例，死亡病例則逾4萬例。據傳英國恐實施第二次全國封鎖，以防止擴大感染。

此外，利比亞指揮官Khalifa Haftar宣布將有條件地解除石油封鎖，並通知利比亞國家石油公司(National Oil Corp.)在沒有外國傭兵和武裝力量的區域逐步恢復生產。分析師表示，歐洲新冠疫情的惡化，加上美國第2輪紓困案持續卡關，已造成市場恐慌，如今利比亞即將重新開放遭受重創的石油業，終場引發賣壓出籠。其中美國原油跌幅4.4%，倫敦原油跌幅4%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌1.80美元，報每桶39.31美元；10月熱燃油跌0.05美元，報每加侖1.11美元；10月RBOB汽油跌0.06美元，報每加侖1.18美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌1.71美元，報每桶41.44美元。(商品行情網)

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