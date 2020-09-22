產檢驚見處女膜還在！網友分享，第一次與老公發生關係不會痛，結果懷孕去產檢，竟被告知處女膜仍完好如初，她才驚覺老公的尺寸異常，但為其面子著想，始終沒請對方去看醫生，貼文引發熱議，開始心疼你！但有眼尖網友指出，這篇早就發過了，疑似是創作文。

網友在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文表示，她從來沒體會到什麼是高潮，因為「第一次是給老公，沒有其他經驗，家裡只有姊妹，沒有兄弟，也不曾看過謎片，所以對這方面的認知是全不知。」

該網友也說，交往2年首次發生關係時，聽朋友說第一次會很痛、很漲，她還做好心理準備，結果老公進來時，她只感覺到有細細的東西碰到，有點癢癢的，但沒有疼痛，也沒有異物感。當時覺得自己是個案，還很慶幸不會痛，沒想到...。

原PO分享，結婚一年後懷孕了，去醫院做產檢時，醫師竟支開先生，私下詢問她一些狀況，並告知她：「由於她的處女膜完好如初，所以生產時要先手術切開。」

原PO透露，當下她才知道老公的尺寸「異常」，其長度與小指差不多，直徑比指甲還細，醫生說不到正常人尺寸的五分之一，但她卻很認命，因為自己從未有相關經驗，所以沒感受過所謂的愉悅，因此先生的尺寸對她的影響微乎其微。

原PO指出，後來也詢問過醫生解決方案，醫生只說，先生的尺寸僅能靠手術移植人工陰莖才能改善，但這就會產生很多問題，為先生面子著想，所以她從沒開口或是委婉要他去看醫生。

貼文引發網友熱列討論，「如果是我，我只擔心生兒子是否會遺傳」、「說大拇指我都覺得不可思議了...還小拇指...？金針菇嗎？」、「開始心疼妳」；但也有許多人留言表示，「這篇之前po過了」、「文章之前是不是已經Po過了」。經實際搜尋過後發現，相似的內容也曾出現在其他靠北系列的臉書社團中，疑似為創作文。

(中時新聞網)