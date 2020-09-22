根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞報導指出，西區季後賽次輪遭到金塊逆襲而飲恨淘汰的快艇，所有敗戰矛頭指向總教練瑞弗斯、主將里歐納德以及保羅喬治等人，但球隊老闆力挺瑞弗斯，而里歐納德與保羅喬治也希望能夠繼續攜手合作，對於快艇的未來依舊充滿著信心。

隨著快艇狼狽出局之後，外界預測里歐納德與保羅喬治有可能會被拆夥，而被交易出去的人選極有可能是保羅喬治，因為保羅喬治在季後賽的發揮不理想，而且還與隊友哈瑞爾爆發衝突，加上與快艇的合約將在2021年夏天到期，所以有專家建議快艇趁此機會把保羅喬治當作交易籌碼。

然而查拉尼亞報導指出，快艇兩大當家里歐納德與保羅喬治依舊渴望聯手，幫助快艇拿到隊史第一座總冠軍，打破外界兩人不和傳聞。

但保羅喬治在球隊的人緣並不好，傳聞快艇在搶七大戰輸給金塊之後，保羅喬治在休息室內發言，希望隊友們能重新振作起來，沒想到這番話並沒有得到隊友們的肯定，反而有不少球員翻起了白眼，因此，快艇的茶壺內風暴短時間內應該不會停止。

(中時 )