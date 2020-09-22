台北市警局信義分局昨（21日）在宜蘭礁溪舉辦自強活動，但下午5時許傳出，偵查隊蔡姓偵查佐在外澳沙灘戲水時，不慎遭浪捲溺水，經同事發現後通知岸巡、消防獲報，最後在礁石上發現已無生命跡象的蔡員，經過現場進行心肺復甦後送往醫院搶救恢復生命跡象，但昏迷指數只有3，今天凌晨蔡員狀況並未好轉，經家屬忍痛同意後，凌晨在家人陪同下，蔡員已由救護車回雲林老家後進行拔管。信義分局已派員協助處理後事。

昨天傍晚岸巡人員獲報後，抵達俗稱「小白宮」景點前的礁岩區，隨後宜蘭縣消防局接手持續搶救，並送往礁溪杏和醫院，蔡男到院前無呼吸心跳，經院方搶救後恢復生命徵象，晚間7時轉院至陽明大學附設醫院。

晚間8時，蔡男的同事、親友陸續抵達醫院，但蔡男昏迷指數3，轉至加護病房救治中。直到凌晨狀況愈來愈不樂觀，家屬決定放棄搶救，以救護車將其運回蔡員位於雲林的老家，約在凌晨四點左右進行拔管，讓家屬悲痛不已。

(中時新聞網)