各大百貨週年慶活動即將在九月底開跑，民眾不僅趁檔期搶便宜，櫃哥、櫃姐也希望能趁週年慶期間努力拚到分紅、賺飽荷包。「面試趣」公開求職者最感興趣的百貨公司為新光三越百貨股份有限公司，而「比薪水」根據全台勞工自主薪資回報，全台平均月薪最好的百貨，則是微風廣場實業。

面試趣調查發現，百貨業熱門求職公司前五名，分別是新光三越百貨股份有限公司、SOGO 太平洋崇光百貨股份有限公司、遠東百貨股份有限公司、中友百貨股份有限公司、微風廣場實業股份有限公司。

面試趣表示，這五間百貨在求職市場中相當熱門，從面試心得瀏覽數來看，2020年上半年的瀏覽數是2019年上班年的1.3倍。而求職者最感興趣的職位前三名，分別是「行銷企劃／企劃人員」、「樓管」以及「儲備幹部」。

面試趣認為，這些職務相較其他職務，較無學歷、科系、專業證照之門檻，且這些工作可以累積實務經驗，現下求職擁有「專案企劃」能力相當吃香，不僅是對自身還是對未來轉換跑道，都是很不錯的經歷。

薪水部分，比薪水從全台勞工自主薪資回報發現，平均月薪最高的為微風廣場實業、其次為遠東百貨，這兩者薪資中位數也是最高的2百貨公司，但最高月薪則是新光三越百貨，上看10萬元。

至於百貨人員真實心聲，據比薪水數據統計結果顯示，有3.9％的百貨人員覺得「工作非常開心」、21％覺得「還算愉快」、35％覺得「平常心」、30％覺得「有苦說不出」、4.6％覺得「想換工作了」。

外界最好奇的加班狀況，依據勞工自主回報，有12.4％的百貨人員表示他們的工作可以「準時上下班」，12％的人表示「很少加班」， 36.6％表示「偶爾加班」， 28％需要「常常加班」，而有 6.2％的人表示這份工作已經是「賣肝拼經濟」的狀態了。

(工商 )