韓劇推波助瀾帶動韓式炸雞愈來愈夯，「炸雞配啤酒」更成為年輕食尚，台灣麥當勞看準此趨勢，不僅推出正宗「韓風炸雞腿」搶市，更首度與7-ELEVEN合作，標榜客人不用出國，只要在「LINE酷券」平台線上預購，再從麥當勞走到7-ELEVEN，便是一場「雞加酒」的味蕾微旅行。

9月23日起至10月27日止麥當勞推出期間限定「韓風炸雞腿」，強調使用韓國不倒翁OTTOGI的正宗韓式甜辣醬，完整包裹肉嫩多汁的麥脆雞腿，比例完美、甜中帶辣，在台灣就能品嚐到道地的韓式炸雞。

麥當勞此次與7-ELEVEN合作，獨家推出限量3萬份韓式經典「雞啤」套餐組合，消費者於9月23日中午12:00起，透過簡單三步驟，即可享受「雞加酒」：

1. 到「LINE酷券」購買指定「韓風炸雞腿大薯餐」、「原味麥脆雞腿大薯餐」或「辣味麥脆雞腿大薯餐」，限量3萬份電子兌換券，售完為止。

2. 有效期間內持 LINE酷券到麥當勞餐廳掃碼取餐後，LINE酷券就會自動推送7-ELEVEN「海尼根0.0零酒精」330ml兌換券一張。

3. 有效期間內，持 LINE酷券到 7-ELEVEN就可掃碼兌換「海尼根0.0零酒精」330ml，享用美味炸雞、暢飲冰涼啤酒風味海尼根，絕對「雞不可失」。

台灣人一年吃掉將近6億隻雞，除了國民美食雞排外，因韓劇盛行，前往韓國旅遊、品嚐韓劇美食已蔚為風潮；而前往韓國必吃美食之一，就是酥脆外皮裹上濃郁醬汁的「韓式炸雞」，美味不僅在愛吃雞的台灣人心中佔一席之地，更是《網路溫度計》調查「從國外紅到台灣的十大美食」第二名，亦曾有網友透過麥脆?加番茄醬與糖包自製韓式炸雞造成討論，現在不用飛出國、更不用自製，麥當勞就輕鬆吃得到。

(工商 )