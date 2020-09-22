無黨籍立委高金素梅因發現肺部有問題，決定開刀摘除，昨(21)日在臉書宣布，預計休養1個月。21年前，她才因為肝腫瘤開刀，如今又再度罹患肺病，臨床統計發現，某些癌症的復發率特別高，包括高金素梅曾罹患的肝癌，以及近年出問題的肺部，若發生可怕的「小細胞肺癌」，復發後可能更加凶險。

高金素梅高中時就得知自己是B型肝炎帶原者，當時沒有進一步治療，直到出現胃部不適，照超音波發現肝臟有4公分腫瘤，後來動手術切除，沒想到克服肝癌後20年後，又有新病魔來襲。高金素梅在臉書指出，去年1月初發現自己肺部有些問題，這一年半來用幹細胞療法治療，兩周前做檢查後，醫療小組決定開刀摘除。

根據台灣癌症基金會資料顯示，得過癌症後，體內再度長出惡性腫瘤的機率會增加，《早安健康》報導，下列4種最容易復發的癌症，一定要提高警覺，即便醫療技術日新月異，還是無法保證能永遠根除。

1. 肝癌

位居十大癌症死亡排行榜排名第2，因為肝臟是沉默的器官，因此肝癌經常在晚期確診，增加治癒難度；即便能早期發現、順利克服肝癌，仍有較高的復發率。

2. 肺癌

肺癌中的「小細胞肺癌」，患者的5年存活率僅有6％，比「癌王」胰臟癌的9％還低，堪稱「肺癌中的惡霸」，病患通常在半年或一年內就會復發，而且復發的腫瘤對於化療往往有抗藥性，第二線化療效果差，因此病患的存活率比非小細胞肺癌更差。

3. 胰臟癌

早期胰臟癌幾乎沒有任何症狀，確診時通常多是晚期，即便有少數患者較早發現，且順利開刀治療，術後也有很高的復發率，甚至高達8成以上。

4. 乳癌

根據三軍總醫院衛教資料指出，即便經過適當的腫瘤切除及放射治療，8～10年內乳房局部復發的機會仍有4～20％。若是腋下淋巴結轉移的乳癌病人，經過乳房切除手術後，局部復發率仍約有25％，也就是每4人就有1人會復發。

(中時新聞網)