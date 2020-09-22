由金所泫、張東尹主演的人氣漫改劇《綠豆傳》預計23日（三）起週一至週五晚間10點在中天娛樂台39頻道播出，該劇描述男主角綠豆(張東尹飾演)扮女裝隱匿在寡婦村生活，意外與不想成為妓生的女主角東珠(金所泫飾演)相遇，進而發展出一段逗趣浪漫的愛戀。為了神還原漫畫中男主角素雅清秀的模樣，導演著實傷透腦筋，辦了非常多場試鏡，尋找擁有「娘MAN」特質的最佳男主角，直到張東尹出現，讓導演眼睛為之一亮，立即確定選角，而關鍵竟是在張東尹的喉結！?

導演金東輝透露，張東尹天生小臉、喉結不明顯，用CG後製的難度不高，且男扮女裝毫無違和感，同時還擁有少年氣息。而張東尹接到角色後，也下了不少苦功，除了化妝穿女裝外，像是在聲音的揣摩上，張東尹特意捏尖嗓子模仿女人聲音，讓金所泫對戲時頻頻笑場：「尤其是殺氣騰騰的橋段，聽到張東尹用女人的聲音喊叫時，真的忍不住笑場NG！」

體脂僅3%！《綠豆傳》最美男主角 張東尹反串下苦功。(圖/中天娛樂台提供)

張東尹為了讓身形更接近女人，透過攝取大量蛋白質並靠走路刻意減重，達到3%體脂肪的魔鬼數字，臉蛋越發小巧精緻！他坦言，一開始穿女裝超尷尬，拍戲拍到一半上廁所，一進男廁反而把路人嚇傻，為了避免引起騷動，張東尹只好確認男廁沒人時才敢進去解放，清麗的女裝扮相把家人都驚呆了，漂亮到劇組人人稱讚，同劇演員鄭俊鎬不禁打趣說：「他上輩子應該是女生。」電視劇播出後果然一片好評，他的驚人美貌更引發熱議，觀眾紛紛大讚：「比女主角還美耶！」

戲中張東尹不僅要演出女性嬌媚感，面對金所泫時，又要展現出骨子裡的男子漢特質，成功詮釋角色所需的性別差異，演技更是切換自如，也讓該劇成為必追片單之一，不能錯過的《綠豆傳》於9月23日（三）起，每週一至週五晚間10點在中天娛樂台39頻道。

(中時新聞網)