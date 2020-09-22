小鬼黃鴻升日前因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，享年36歲，不僅許多好友到場送他最後一程，也有許多人在社群平台發文悼念，足以見得他在演藝圈的好人緣，好友衛斯理妻子朱芯儀在臉書發文，表示九歲兒子迪寶得知「乾爹」小鬼逝世後爆哭，內心受到了相當大的衝擊。

朱芯儀表示沒想過在老公衛斯理的好友裡，小鬼居然是最先離開的，她透露衛斯理這幾天流的淚應該抵過40年加總，畢竟10幾年的兄弟情怎能簡單一語道盡，但好在兄弟倆有共同完成一件作品，這種回憶絕對會牢牢刻在心裡，此外提到以往見面，兒子迪寶總是吵著要小鬼抱著飛高高，小鬼無論當下多累，還是會有耐心的陪兒子玩，讓她更難以向兒子開口「乾爹」小鬼離世的噩耗。

沒想到兒子迪寶早上才問：「什麼時候能找小鬼乾爹玩」，下午就看到小鬼離世報導，雖然才年僅九歲卻感受到生離死別，哭著直問：「為什麼他們說小鬼走了？」當下她一時語塞難以回答，只好說：「小鬼乾爹飛高高了，希望你在你到的星球，平安健康，展翅高飛」。

經紀人Dino也向媒體透露，滾石唱片將於10月6日舉辦追思音樂會，地點選在華山legacy，詳細內容之後會進一步公開，並透露小鬼的告別式將不公開舉辦。

(中時新聞網)