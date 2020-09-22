台灣再傳居家檢疫死亡個案，這是新冠肺炎疫情爆發以來，本月第二起。第二起案例死因未明，報檢察官相驗中；首起案例採檢確認陰性，初判與患者糖尿病史有關。兩起個案有4大巧合，除了居檢期間身亡，都住在高雄、同為女性、均自上海返台。

第二起個案年齡40多歲，因申請居檢垃圾清運，清潔隊員聯絡不上人，找上里幹事，里幹事打電話沒人接，會同警方一查，才發現個案死亡，且死亡時間就在21日上午9時10分至11時40分的兩個半小時內。

高雄市衛生局表示，個案居家檢疫期間，除了和家人經常性聯絡，里幹事也按規定執行例行性訪查，個案並未向里幹事表明自己有身心病痛或其他健康困擾，遺體交由檢察官相驗。

本月首起居檢死亡個案於8月30日入境，9月12日被發現死在弟弟提供的美濃住所中，新冠採檢確認陰性，死因疑與糖尿病有關。

第二起個案本月16日返台，回林園自宅居家檢疫，居檢第5天被發現死亡。本月至今兩起案例，不僅都住在高雄、同為女性，也同樣自上海搭機回國。

(中時新聞網)