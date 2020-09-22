為了台灣豬肉能不能使用瘦肉精，民進黨立委高嘉瑜昨天在談話節目向國民黨革實院長羅智強喊話，盼他以百萬臉書粉絲來幫政府說明。羅智強今早履行承諾，但臉書幫政府澄清台灣豬肉不能用瘦肉精，但這也間接證明，瘦肉精絕對不是「很安全」、「怎麼吃都不會超標」。羅智強也隔空喊話「高嘉瑜委員，我依約為民進黨政府澄清，您願意轉貼我這篇文章嗎？」

羅智強說，說到做到。昨天在《新聞深喉嚨》節目上，高嘉瑜二度說，希望他用100萬臉書粉絲來幫政府說明，到底台灣豬肉可不可以用瘦肉精？他當場答應；雖然黨派不同，但他還是願意幫政府說明「正確的資訊」。

他說，是的，他來幫民進黨政府澄清，政府「目前」並沒有要開放台灣豬農使用瘦肉精飼料雖然農委會在8月28日，預告修正「乙型受體素（β -agonist）為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列藥品。但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物」，但這不表示就會發給「藥證」。

羅智強表示，之後農委會也再度修改文字：「牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺（瘦肉精），不在規範之列」，更為一目瞭然，所開放的只有牛、豬在國外使用瘦肉精的部分。他相信，農委會不至於敢冒天下之大不韙，要讓台灣豬也含有瘦肉精。這一點，他願意幫民進黨澄清！

他表示，但這也不就間接證明了，瘦肉精絕對不是「很安全」、「怎麼吃都不會超標」？民進黨反問，「如果瘦肉精不安全，為什麼2012年國民黨還要開放含瘦肉精的牛肉？」答案很簡單，就是因為瘦肉精不安全，所以當年馬政府堅持「牛豬分離、排除內臟」，美國人愛吃牛，台灣人愛吃豬跟內臟，所以台灣不能對美國的標準照單全收。

羅智強指出，「牛豬分離」不是只有國民黨在講。在Codex標準出爐之「後」， 2013年美方再度施壓台灣開放萊豬，當年民進黨從上到下，包括蘇貞昌、蔡英文、柯建銘、陳其邁……都要求馬政府要挺住壓力，絕對不能開放萊豬。現在蔡英文總統，把自己的雙標推給「時空環境不同」，請問2013跟2020的台灣，有那裡不同？ 當年的台灣外貿不重要，不需要深化台美的經貿關係？

他說，他也要回贈民進黨，過去說過的一句話：「在野黨反對，是執政黨對外談判的本錢」。台灣反萊豬的聲量越大，才能換到更大的國家利益。民進黨應該把民意的反彈當作後盾，而不是只想要用行政命令強勢過關，等於是一開始就亮出底牌，犧牲台灣人民的健康，卻沒有任何的實益。

羅智強強調，最後，他也要說，為什麼這麼多民眾，懷疑政府想要開放台灣豬肉使用瘦肉精？不正是因為，過去政府做太多昨是今非的事情？失去人民的信任。「高嘉瑜委員，我依約為民進黨政府澄清，您願意轉貼我這篇文章嗎？」

(中時 )