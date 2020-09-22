美股四大指數集體收黑，空方氣焰旺盛，今日台股三大期指亦全數開低，加權股價指數今日開低8.21點、為12786.91點，在股王大立光(3008)、台積電(2330)、聯發科(2454)等大型權值股壓盤下，開盤十分鐘，台股、櫃買及台指期皆跌至今低，指數摜破月線，最低曾至12632.74點，下跌逾160點，隨後跌幅漸漸收斂。分析師指出，觀察外資動向，台指期外資昨減多單達9700餘口、借券金額飆高，並大買台灣50反一，可看出外資偏向在萬三附近做調節，近期疫情、金融界利空讓國際氛圍不佳、兩岸局勢緊張，多頭退場觀望，台股持續量縮，操作保守以待。

盤面上，聯發科晨盤跌幅約在1.5%左右，成為壓盤的個股；台積電今以平盤440元開出，多空在平盤處展開攻防，日K連5黑回測月線；生醫有回穩的味道表現相對抗跌，泰博(4736)、生華科(6492)、ABC-KY(6598)等漲幅在1~2%左右；面板族群土洋雙方對作，友達(2409)、群創(3481)及彩晶(6116)今日同步開高，惟隨著台股越跌越多，股價紅翻黑，小跌1%左右；聯合再生(3576)逆勢上揚2%左右；映泰(2399)挾著板卡廠H2成長動能強、比特幣強勢，以及外資連6日買超，早盤爆大量逆勢高漲逾4%，衝上波段新高價；麗臺(2465)板卡廠利多擁簇，不畏外資轉賣超，股價強翻紅上漲逾3.5%。

分析師指出，台股近期陷入震盪整理格局，類股輪動十分快速，需特別留意資金移轉方向，嚴控持股水位。美國總統大選選情激烈、美中關係緊張升溫、台海關係趨於緊張，市場多頭漸縮手，不妨留意台積電供應鏈、NB、5G，以及資產、風電族群等。

(時報資訊)