台積電ADR 21日上漲0.36美元，漲幅0.45%，每股約合新台幣469.97元。台積電(2330)開平後下壓，早盤最低跌3.5元至436.5元，但隨後跌勢收斂，回測月線暫時有守。聯電率先一度翻紅。晶圓代工景氣仍佳，兩檔指標股今早盤跌幅不重撐住台股指數。

台積電ADR 21日上漲0.36美元，漲幅0.45%，每股約合新台幣469.97元。台積電周一收低在440元，外資賣超14061張。

聯電ADR 21日收4.2美元，跌0.06美元，跌幅1.38%，每股約合新台幣24.96元。聯電周一收25.15元，外資買超5878張。投信買超873張，但自營商賣超4518張。

美國處理器廠超微（AMD）傳出獲得供貨華為許可，市場預期，超微合作夥伴台積電可望連帶受惠；台積電周一股價一度上攻，但逢高賣壓出籠，股價收低，今日續下探月線關卡，且持續貼息。

台積電股價於上周三(16日)，曾再創新高紀錄。蘋果發表新款平板率先採用台積電5奈米製程生產的A14 Bionic處理器，台積電16日收盤大漲13元至458元，漲幅近3%，也創下收盤價新高。但外資近三個交易日均逢高減碼。

台積電8月營收為1228.78億元新高，月增15.96%、年增15.79%，法人預期，受惠於5G、HPC強勁需求，7奈米以下產能滿載，第3季業績可達標、甚至有可能超標，第4季業績有望持續向上。

8吋晶圓代工產能供不應求，報價傳出將調漲1成，上周土洋法人聯手買超聯電(2303)，聯電上周三（16日）股價衝上27.2元後壓回，今日股價回探25元暫時有撐。

8吋晶圓代工產能供不應求，不僅交期延長至4個月，報價傳出將調漲1成。法人預期，8吋晶圓代工價格第4季可能調漲1成，聯電營運可望受惠。

(時報資訊)