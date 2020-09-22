晶圓代工龍頭台積電(2330)在跌破5日及10日線後，今早回測月線支撐。外資權證發行券商建議，看好台積電後市的投資人，可佈局價內外20%以內，到期日150天以上的權證，如：連結台積電的台積電麥證03購03(071605)、台積電國票03購03(068453)，參與行情。

據傳在2奈米研發節點有重大突破。供應鏈透露，台積電2奈米有別於3奈米與5奈米採用鰭式場效電晶體（FinFET）架構，而是改採全新的環繞閘極（GAA）製程，使用多橋通道場效電晶體（MBCFET）架構，研發進度超前，法人預期2023年下半即可風險性試產，2024年正式量產。主要競爭對手三星雖然在3奈米就打算採用GAA ，意圖在此技術上彎道超車台積電，但台積電研發多年的奈米片（Nano Sheet）堆疊關鍵技術，及EUV運用經驗，將能使良率提升更順利。三星雖提前量產3奈米GAA，但在性能上未必能壓過台積電，而GAA良率上的落差可能也不會如預期般明顯。業界認為，台積電2奈米良率及效能值得期待，推出即可望獲蘋果、輝達、高通、超微等大客戶採用，陸續轉到2奈米投片。

外資權證發行券商建議，看好台積電後市的投資人，可佈局價內外20%以內，到期日150天以上的權證，如：連結台積電的台積電麥證03購03(071605)、台積電國票03購03(068453)，參與行情。

(時報資訊)