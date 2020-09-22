日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，自8月17日美國對華為祭出新一波禁令後，聯發科備受衝擊，股價出現修正壓力，只是外資認為，短期內市場反映似乎過大，相反的，看好聯發科短期股價會有一定上漲空間，且第四季衰退幅度也有機會較市場預期來的好，故維持700元目標價、中立評等。

日系外資指出，在8月17日美國對華為公布新一波禁令前，聯發科的前景看好，首先，聯發科在5G SOC供應商中占主導地位，且有機會與華為的P / Mate系列合作，滲透到高端市場；再者，華為產品售價要比OPPO、vivo和小米的價格高，所以聯發科對華為可能會收取更高的費用，藉此有機會在所有細分市場均享有更好的溢價優勢，但隨著美國的禁令一發布，聯發科的5G SOC平均售價都將失去這兩個積極的定價因素。

外資進一步表示，在華為禁令後，聯發科儘管失去上述兩定價優勢，也因此對聯發科2021年的定價能力出現擔憂，但短期內市場對噪音似乎反映過大，相反的，看好聯發科短期股價會有一定上漲空間，主要是因為聯發科的5G客戶，包括OPPO、vivo和小米等，假設華為不會重返手機市場下，將承接華為的市占率，則會有強大的晶片需求，因此，有機會讓聯發科第四季度前景出現意外驚喜，即原先的季度下滑幅度有限，更重要的是，傳出高通的4350晶片似乎有設計問題，可能會導致推遲1-2個月，如果是這種情況，應該開始看到聯發科的加速設計低端5G SOC更有表現空間。

另外一方面，日系外資點出，現階段無論是5G和4G的晶片供應仍然受到PMIC(電源管理IC)的嚴重限制，主要就是8吋晶圓廠的結構性短缺，同時，高通的4350芯片供應也受到三星8奈米芯片的限制，因為三星的8奈米產能似乎已被Nvidia占據，故整體用晶片供應仍有限制，加上強勁的需求下，預計聯發科短期股價有上升空間，故維持700元目標價、中立評等。

(時報資訊)