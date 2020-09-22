周一芝加哥大豆，玉米和小麥期貨全暴跌，因新的冠狀病毒引發全球病例數上升恐導致停工的擔憂，加上美元的上漲抑制了美國商品的出口前景，其中的小麥跌3.7％，這是自2019年8月以來最大單日跌幅，大豆期貨跌2.1％，為4月1日以來最大單日跌幅，豆粉和豆油也大幅收低，受原油疲軟打壓。

另外，投資人擔心最近的期價上漲將導致中國在未來幾周的購買放緩，據美國農業部(USDA)周一公佈，民間出口商報告向巴基斯坦出口銷售13.2萬噸大豆;向中國出口銷售13.2萬噸大豆;向未知目的地出口銷售17.1萬噸大豆。

終場12月玉米跌8.75美分，報369.75美分，11月大豆跌21美分，報1022.5美分，12月小麥跌20.25美分，報554.75美分，10月黃豆油跌0.96美分，報34.27美分，110月黃豆粉跌4美元，報333.4美元。(商品行情網)

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