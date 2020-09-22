連鎖餐飲集團瓦城（2729）為轉讓股份給員工，今（21）日起首度實施庫藏股，使股價在指數大跌逾百點明顯有撐，開高後一度勁揚4.93％至234元，一舉重返填息路、填息率達8成，早盤維持逾3％漲幅，領漲觀光類股。

瓦城為激勵員工士氣及提升員工向心力，公告規畫自9月22日起至11月21日間買回500張股票，買回價格區間為每股157～330元，若低於下限時仍將繼續執行，買回總金額上限16.45億元，員工可認股股數將按職等、服務年資及考績等標準訂定。

瓦城受新冠肺炎疫情衝擊消費者來店用餐意願，2020年上半年合併營收21.27億元、年減13.82％，仍創同期次高，但歸屬母公司稅後淨利0.79億元、年減達59.93％，創近9年同期低點，每股盈餘（EPS）3.42元。

不過，隨著台灣疫情控制得宜，在消費者信心回溫、振興措施激勵、暑期及節慶聚餐需求帶動下，帶動瓦城8月自結合併營收達4.9億元，月增11.88％、年增2.68％，改寫同期新高、亦創歷史第3高。累計前8月合併營收30.55億元、年減9.48％，仍創同期次高。

展望後市，瓦城看好市場具內需暢旺、熱夏商機、振興政策等3大助力，對此強化安心餐廳、研發新菜、啟動展店等3大推進方針，持續以「3助力3推進」方針，同步祭出多檔行銷活動積極攬客，衝刺下半年營運成長動能，力拚獲利持穩向上。

瓦城上半年因應疫情衝擊調整據點，台灣及中國大陸分別淨減2家、4家店，第三季重啟展店，創始品牌「瓦城」7月進駐桃園新光影城，「時時香」插旗南港車站及桃園中壢大江購物中心，「YABI Kitchen」亦預計將開出第2家分店。集團亦預計將徵才逾300人。

而因應後疫情時代，消費者自實體通路移轉至數位平台的消費趨勢日益明顯，瓦城進行生活數位平台改版，將LINE官方帳號全新升級成「wa10瓦城」，概括旗下7大品牌，並限期推出多重優惠，全力搶攻線上會員。

(時報資訊)