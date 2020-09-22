總統蔡英文日前宣布，從明年元旦起，開放瘦肉精美豬跟30月齡以上的美牛進口，引發民眾對食安的疑慮。農委會主委陳吉仲昨表示，為讓消費者一眼就能識別國產和外國的豬肉產品，農委會將推出「臺灣豬識別標章」，並舉辦網路投票，呼籲國人踴躍投票。對此，有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》諷刺表示「不進口瘦肉精美豬不就不用特別標示了？」

陳吉仲昨在臉書發文指出，為了讓消費者一眼就能識別國產和外國的豬肉產品，輕鬆安心購買臺灣豬，農委會將推出「臺灣豬識別標章」。先前邀請國人一起來共同設計，最終選出18件入圍作品，即日起開放網路投票。陳吉仲表示，「臺灣豬識別標章」的網路投票結果，將會納入最終評選的成績之中，9月底前公布得獎名單，年底前試辦上路，明年全面實施。往後在任何店面商家看到臺灣豬識別標章，就是確保該店完全使用國產豬，讓消費者可以清楚選擇。「只要消費市場端的執行到位，臺灣豬絕對不怕外國豬的競爭」。

對此，有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》諷刺表示，陳吉仲現在要搞台灣豬認證標誌投票，還做得好像很可愛，「啊你不進口瘦肉精美豬不就不用特別標示了？」

網友則回文表示「搞這個最會。大家真的可以想想這些委外宣傳，可愛動人的圖像，是否讓資訊接受者累積了許多錯覺呢？」、「用標章來洗網路流量」、「根本就不應該進口，而不是進口之後怎麼防堵」。不過也有許多網友在陳吉仲貼文底下回文表示「已投票！支持台灣豬零瘦肉精進入國際市場」、「為什麼不認真推CAS標章就好？」、「能讓傳統市場買菜阿嬤一目了然的識別圖案，就是最踏實的」、「標章如果沒有實際數據的審核做後盾，沒有意義」。

(中時新聞網)