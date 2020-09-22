台中市警察局發現宋男和林男倆人平日習慣外出找尋違規車輛，或可能保有「超跑險」的名車以碰瓷手法製造車禍事故，事向當事人或其保險公司強索理賠。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

開車上路不守交通規則，小心成為歹徒訛詐理賠犯案目標！台中市警察局利用大數據分析107年迄今交通事故致傷案件時，訝然發現一名41歲的宋先生和同齡林姓男子在兩年間發生超過20件車禍，還因此得手約400萬元的理賠金，倆人平日習慣外出找尋違規車輛，或可能保有「超跑險」的名車以碰瓷手法製造車禍事故，事後向當事人或其保險公司強索理賠。

台中市警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、偵七隊與本局資訊室共組大數據情資分析小組，在分析近年交通事故致傷案件時，發現宋嫌短期間內連續密集發生車禍，雖無顯著傷勢但仍要求員警依車禍事件流程受理報案及記錄，遇員警詳細詢問，還會投訴其服務態度不佳；其中108年7月宋嫌與林嫌共犯的車禍事故，明顯報案及事故過程有顯著異常，遂報請台中地檢署民股檢察官謝怡如指揮，並協請財團法人金融法制暨犯罪防制中心共辦，近期對涉案人實施搜索，查獲二嫌相關犯案事證。

經分析發現二嫌平日習慣在馬路上「任意」找尋違規中車輛(例如在分隔線上違規等候左右轉、路邊之違規停車或併排停車、或是違規迴轉車輛)，若是發現目標車輛，宋嫌就會加速以碰瓷手法將其身體或機車、汽車直接撞擊違規車輛製造車禍事故，事後再以其車輛受損或身體致傷情形向當事人或保險公司強索理賠。且倆人也會針對「較為名貴」、可能加保俗稱「超跑險」的車輛進行鎖定埋伏或行駛跟蹤以伺機製造車禍事件。

其中一件更是倆人自導自演，林男汽車故障臨停路邊，隨意開啟駕駛側車門，宋男騎機車假裝閃避不及撞上倒地受傷，兩人還約定以手機通訊軟體在車子接近前同步喊數「1、2、3撞!」，光是這單一案件宋嫌即透過調解委員會程序向保險公司詐取50萬元理賠金得逞。

(中時 )