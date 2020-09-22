學起來！有錢人的3個招財秘密，變身金錢磁鐵！

最近很多網友私訊孫太，「每個月固定領死薪水，收入有限的情況之下，要如何幫助自己加速理財（存股）的速度？

孫太認為對待金錢的觀念與方式非常重要，今日不藏私，孫太跟大家分享，如何讓自己成為一個金錢磁鐵之必學三大招。

一、整理你的錢包，善待金錢讓錢生寶寶

孫太還記得之前曾經看過一本書，叫做《為什麼有錢人都用長皮夾？》，用很聳動的文字吸引人的眼球，作者甚至還指出『換掉「錢包」＝換掉你的「人生」』！這樣的論調，作者在工作上時常會接觸各行各業的有錢人，實際觀察過五百位大老闆的錢包後，他發現了這些大老闆們使用錢包的「祕密」。

看到這本書孫太嚇了一跳，因為早在10幾年前我們就開始這麼做，而且孫太年輕時曾經為學習如何錢滾錢的方法，於是特地跑到銀行工作，發現越有錢的人越喜歡錢，並且將一塊錢發揮到最極致，花1塊錢跟花10萬的態度都一樣重要，所以我認為使用長錢包最大的重點在於，善待金錢的第一步，就是把錢當你的夥伴！

誠如多數人都喜歡住在舒適的『家』，同理可證金錢也喜歡一個舒適的『家』

如何讓金錢「住」得舒服？

1.使用質感好的高價錢包（自己喜歡的品牌）

2.每天幫錢包打掃，珍惜愛護使用錢包。

3.紙鈔的上下方向要對齊，保持錢包乾淨。

4.發票、單據等「物品」放置其他地方，每天記帳/清空。

5.盡量在錢包裡多放幾張五百、一千的紙鈔（新台幣）

6.紙鈔面額由大而小排列，面額大的排後面。

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重視且慎重的對待金錢的方法

此外，尚有幾點是作者建議的幾個做法，孫太並沒有特別在意，不過還是一起提供給大家參考。（我認為是重點在於「對待金錢的心態」孫太以心理學的角度拆解這件事，認為透過自己慎重的選擇「錢包」這個動作，幫助自己每天每天，透過每次拿取錢包時動作，「視覺化」之餘，還每天不斷的提醒並且心理暗示自己必須「非常重視且慎重的對待金錢」的一種方法。

1.錢包顏色：黑色、深咖啡、黃色尤佳（＊恰巧孫太跟悟天大都使用個人偏好品牌深顏色的名牌錢包，我們認為深顏色的錢包容易保養，相對於顏色太淡、容易髒，年輕時我曾買過一個白色錢包，用沒幾次就髒掉，所以後來都選擇深顏色的錢包，方便保養）

2.零錢放在專屬的零錢包（主要是因為孫太個人使用習慣的關係，一來我不是很喜歡零錢一大堆的厚重感，二來到市場買菜或買個午餐時、繳停車費，拿零錢包出來付費相對快速又方便，三來放置收據發票剛剛好）

3.剛拿到新錢包的時候，放置3～5萬台幣以及各式各樣的其他國家貨幣養錢包的能量。（孫太傾向財不露白，金額多寡決定自己的使用習慣）

4.檢查零錢裡有沒有「紀念幣」，如果有就「存起來」，享受收集以及存「新錢」的樂趣。（特殊少見的紀念幣ex.蔣經國、蔣渭水）

5.付款的時候，盡量給對方「新的紙鈔」，而非皺巴巴的鈔票。（我想如同過年一樣，每次都要特別換「新鈔」，以利「包紅包」，「新鈔」等於有一種喜氣洋洋的感覺，對一般人來說，新鈔=豐盛的過年，少了新鈔的紅包似乎少了一種「年味」）

6.錢包保有一定的現金水位。（如果自制力不好的人，孫太建議錢包內放置自己可以控制的金額）

7.遞錢給他人的態度需謹慎。（我想，對待每個人每件事都保有尊重，會有人不喜歡嗎？）

8.在心裡對錢說「一路小心」、「歡迎回來」。（刷信用卡時一樣的觀念，保持心情愉悅，同時檢視每一塊錢是否都是買「需要」以及「投資」自己。）

9.心情愉快繳納稅金。（有能力繳納稅金，意味自己達到一定的收入，才可以擁有繳納稅金的資格，套用在存股上面，每年繳交的稅金意外著自己的存股金額越多，金額越高繳交的稅金越多，這代表自己收入越高，繳納稅金是自己對社會、國家有所貢獻的證據之一。）

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「花錢」等於一筆「投資」

孫太認為金錢是有能量的，每次花錢出去都抱著一顆感恩的心，所以「花錢」其實是一筆「投資」！

怎麼說呢？比方說

1.花錢付費請教練，教練教我正確的運動姿勢，幫助我變得越來越健康，所以是「投資」自己將來的健康。

2.花錢訂閱悟天大及孫太的理財課程，這意味著「這筆金錢」是用於投資自己「財商觀念」及賺到自己彙整ＳＯＰ倍數表的時間，所以是這筆錢是投資自己並幫助自己提升ＦＱ（財商）觀念，所以是「投資」自己將來的幸福。

3.幫孩子付學費，這意味著這筆錢是「投資」小孩的教育與未來，幸福。

4.綜合以上以此類推，所以「花錢」代表我使用金錢「投資」並「幫助」自己過得更好，所以學會「妥善運用金錢，來幫助自己過得更加幸福」，是不是一件非常讚的事呢？

至於如何買錢包？我認為可以用「投資」的角度思考，像我購買的錢包品牌相對保值，保養得宜、轉賣肯定還是有一定價值，所以到時候要升級新的錢包，還可轉賣，所以也是一筆投資，而非「消費」！！！

再舉個例子，孫太其中一個嫁妝是「大同電鍋」跟了我們10幾年，即便天天使用、至今依舊品質穩定、實用性佳、非常耐用、維修方便。（我很多朋友的小孩外地念書甚至出國留學，也都會扛一咖大同電鍋）

錢包該怎麼運用？放哪些東西？

關於悟天大的錢包-短夾：

1.錢包來源：悟天大很喜歡但捨不得買，於是孫太買來送悟天大的錢包（某品牌的真皮短夾），悟天大出門喜歡簡便，於是配戴短夾相對方便。（孫太送給悟天大某一年的生日禮物，一個錢包用很多年）

2.常用卡類：信用卡一張（具備悠遊卡功能）、雙證件、金融卡1~2張、常用集點卡一張，共5~6張卡，記住！！永遠只放最重要的卡。

3.擺放位置：1層放紙鈔，1層放發票收據，共2層一目瞭然。（悟天大的零錢包比較小，所以發票收據放錢包裡）

4.零錢放置零錢包。

關於孫太的錢包-長夾：

1.錢包來源：孫太有一次出國很喜歡但捨不得買，於是悟天大買送孫太的錢包（跟悟天大相同牌子的真皮長夾）

2.常用卡類：信用卡1張（具備悠遊卡功能）、證件3張（身分證、健保卡、駕照）、金融卡1張，共5張卡

3.擺放位置：一層放紙鈔、一層放禮券類（賣場禮券），錢包中間有個零錢包（有時外出忘了帶零錢包時可使用）

4.零錢跟收據發票類，放置零錢包。

二、關於信用卡＊不管選擇哪一張卡片，切記搞懂遊戲規則

1.學生時期2~5萬塊的額度，出社會之後若依謢沒提高額度，等辦新卡之後就考慮剪了吧。

2.人情卡或因贈品吸引你的信用卡通通踩剎車！

3.有必要為了幾百塊甚至一千多塊把自己賣了嗎？像我之前心腸太軟，後續處理剪卡程序很繁瑣，因為每次信用卡專員都會非常努力的慰留，有時候一通電話還沒辦法處理，還要分段處理。

4.未達最低消費的額度，導致需要繳年費，反而虧更多。

5.集中火力，只留一家最愛的信用卡，累積信用才會快！（通常民營的額度比較彈性、官股銀行比較保守）

結論：不管我們選擇哪一張卡片，切記搞懂遊戲規則，特別是銀行的優惠方案，以及最低消費額可抵年費這類活動資格，一定要搞清楚。

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三、關於金融卡＊開戶或辦卡時務必三思，因為時間也是一種無形的金錢貨幣。

1.銀行帳戶亂亂開：年輕時孫太換過很多工作，薪轉銀行一家開過一家，開個扣款戶頭，重點每次開戶都超級浪費時間，加上等待及開戶的時間，最少都要1-3小時不等（看銀行辦事效率、當天客戶數量）。

2.錢跑哪去不知道：興盛時期估計曾經擁有10幾20家銀行，年輕的時候網銀還不是很流行，於是習慣使用提款卡又只能領整數，就這樣非常多帳戶都剩個幾百塊，有些轉帳的話會被扣跨行轉帳手續費（先讓銀行賺一手），有一陣子我決定整理自己銀行帳戶，意外發現其中一個帳戶，竟然還有2萬多塊，我卻都不知道。有的銀行甚至還變成了靜止帳戶完全沒利息。（雖然是小錢，然而幾萬個靜止戶，銀行賺的可多囉）

3.結清帳戶耗時耗力：前幾年陸陸續續開始結清銀行帳戶，行員通常會再三「關心」，就這樣短則1小時，多則3小時，若文件不完整還得補件，有一次我到銀行結清帳戶，對方說分行的資料通知總行，所以當下又多耽擱好幾小時，還有一次行員漏蓋了一個印章，打電話給我要我當天去銀行補印章，文件要完整才能送件，不然明天還要重頭來過，於是我刻意請假去辦，只能說當年的一時心軟、不懂得拒絕搞到後來累到自己，處理時間花更多，如果遇到不明理的主管說不定還會被貼上負面的標籤，那可真是賠了夫人又折兵囉。

孫太小語：開戶或辦卡時務必三思，因為時間也是一種無形的金錢貨幣，沒必要為了幾百塊把自己賣了，因為出來混的總是要還！

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總結：

1.您的錢包，屬於哪一種呢？你如何管理你的錢包呢？

2.不管您選擇哪一張卡片，切記搞懂遊戲規則，特別是有些銀行最低消費額可抵年費，這類活動資格一定要搞清楚！

3.如何選擇銀行信用卡？找一家你最喜歡或最方便的銀行。

4.銀行的活動內容常變動，你知道嗎？（例如：原條件消費36萬免年費，後來提高至60萬）

5.無論是開戶或辦卡時務必一定要三思，因為時間也是一種無形的金錢貨幣，沒必要為了幾百塊把自己賣了。

6.最後，孫太期待您的分享。

※本文由PressPlay專欄作家孫太授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)