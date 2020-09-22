由經濟部工業局指導，中華資訊軟體協會主辦素有軟體業奧斯卡美名的「金漾獎」9月初於台北國際會議中心舉辦頒獎典禮，今年新增智慧健康及金融科技類別。日盛證券首次參賽，即獲得金融科技類佳作，此獎意義重大，代表著日盛證券的軟實力，獲得軟體業各專業評審的肯定。

日盛證券總經理黃進明22日表示，日盛證券成立至今明年將屆滿一甲子，數位浪潮加上科技業紛紛搶食金融產業，日盛證券很清楚「這將是企業生存戰！」，於是在數位轉型前，先找到日盛證券的核心價值與市場定位，再透過團隊無數場的會議討論以及前線人員與客戶溝通，產生出策略方案。

黃進明表示，今年大學生及年輕族群開戶意願大增，Y世代及Z世代從小就生長在各式數位產品環境中，年輕世代在數位工具上運用流暢。幾年前為因應這個趨勢，日盛證券開始從內部進行調整，並投年輕人之所好，年初迄今透過數位管道吸引30歲以下年輕人至日盛證券開戶已占將近50％，如加計39歲以下含金量高的青壯族則高達八成以上。另發現，年輕世代與父母世代投資習性與偏好大相徑庭，危機更敢於入市，存股則投資偏好ETF及金融股，但由於口袋深度有限，更喜歡股價親民的個股，股價百元以上則以零股方式投資。

日盛證券不打價格戰，品牌定位朝精緻化發展，希望在投資人心中是「專業的、有溫度的」，傾聽市場投資人需要什麼？客戶回饋了什麼？堅持將每一個互動的細節做到位，強化各個電子平台的深度，只要有機會接觸到日盛證券，就能感受到日盛證券團隊的與其他券商的差異，也因此日盛證券屢獲消費者理想品牌及商務人士理想品牌等大獎。日盛證券為讓更多投資人能了解智能平台，在全台各分公司舉辦線上及實體講座，歡迎立即上網報名體驗（https://reurl.cc/x0lA9e）。

(工商 )