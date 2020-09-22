字節跳動公布旗下短影音平台TikTok與美國甲骨文、沃爾瑪的交易內容後，中美官方再現意見紛歧。繼美國總統川普公開表示「概念上批准（approved the deal in concept）」交易後，中國官媒環球時報則在社評中表示，協議明顯不公平，單方面迎合了華盛頓的無理要求，很難相信北京能夠批准協議。

環球時報21日晚間的社評稱，美國提出的條款「非常充分展現了華盛頓的霸凌做派和強盜邏輯，同時損害了中國的國家安全、利益和尊嚴」。評論還稱，中國作為一個國家，而且同樣是大國，不會屈服於美方的恫嚇，接受一個針對中國企業的「不平等條約」。

由於該項交易需經中美官方批准後方能生效，環時的評論也讓外界對於這場交易能否成功有更多疑慮。

環時報導稱，美方提出的條款包括︰新組建的TikTok Global董事會將由5人組成，其中4人需是美國公民，只有1人可以是中國人。而且董事會將包括1名國家安全董事，該董事的任命需得到美國政府的批准。

環時亦透露了更多協議內容，包括甲骨文可以訪問審查TikTok Global的源代碼和所有更新內容。環時稱，由於TikTok的源代碼和抖音的源代碼應是同源的，意味美方將能夠洞悉抖音的核心技術。此外，TikTok Global將掌管TikTok 除中國以外世界各地的業務，同時它將阻止中國大陸的IP訪問該程序。這意味著美國人通過這一次交易就可以掌控TikTok的全球業務，而且排除中國人的訪問。

社評續稱︰「華盛頓顯然太過自信了，他們低估了中方捍衛自己基本權益與尊嚴的決心。」中國不會接受美方的這種霸凌安排。

(工商 )