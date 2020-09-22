中美科技戰持續升溫。在美國宣布將對TikTok、微信祭出禁令後，中國商務部也在19日公布「不可靠實體清單規定」。外媒引述消息人士透露，中方之所以未公布更多細節，主要是對如何反制美國以及那些美國企業應納入黑名單存在分歧，但據稱，華為競爭對手思科將是北京計畫制裁的對象。

華爾街日報報導，中方正在加速制訂懲罰美國科技企業的黑名單，不過中國高層對是否真的要公佈美企黑名單，以及對公布的時間點存在分歧。部分中國官員認為應等到美國大選後再公布黑名單，亦有人持相反看法。

中國政府希望反制川普政府，但又不想讓兩國關係急遽惡化造成美國進一步的打壓，進而演變成不可挽回的損害。

儘管公布的時間點有所分歧，不過華為美國競爭對手思科，則是中國各部門全都一致指名封殺的目標。事實上，多家分析機構先前就研判，除了思科，其他如戴爾，以及洛克希德馬丁等海外競爭對手及對台軍售企業很有可能會成為第一批被列入中國不可靠實體清單的外企。

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