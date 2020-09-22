台中研考會人員婉轉擋在市政會議場外，請新任政風處長詹政曇先不要進場。（盧金足攝）

台中市新任政風處長詹政曇今日四度被請出市政會議的會場。（盧金足攝）

對政風處長人選一事，市府強調「仍靜候法務部協商」。（盧金足攝）

政風處長詹政曇（左）配合研考會人員從七樓會場搭電梯開會場，四度無法出席市政會議，難掩滿臉的無奈。（盧金足攝）

研考會人員在市長盧秀燕抵達會場場，先請政風處長詹政曇到區長室，只差幾分鐘就與盧秀燕碰面。（盧金足攝）

台中市府在疫情漸穩定後，23日首度移師西屯區公所舉行市政會議，新任政風處長詹政曇也走出市府大樓，到西屯區公所七樓會場，出席市政會議，但被研考會人員勸說擋下，四度被「請出」會場，詹表示「我也想有服務的機會」，但研考會在市長盧秀燕抵達會場場，請他先到區長室，只差幾分鐘就與盧秀燕碰面。

詹政曇8月5日在法務部派任到市府，到今天已達48天，但詹政曇被市府「冷處理」困在辦公室，不只無法出席市政會議，市議會程序委員會也在進場內，被市府人員請出，26日將舉行議會定期大會，是否可獲列席備詢機會，備受關注。

今日上午9時30分，市府在疫情後，首度下鄉到各區公所，到各區公所舉行市政會議，詹政曇在9時15分即到西屯區公所，但到七樓場外，由於市府仍拒他進場，詹似以手機熱線研商該如何處理，研考會人員即在場外婉轉請他勿進入場，先到四樓區長室。

由於工作人員回報盧秀燕將到場，研考會人員搭著詹政曇的肩膀勸說，先行離開會場，但詹政曇表示「我也想要有服務的機會，希望事情利圓滿」。

詹政曇說盼獲市長接見，研考會人員說「有在努力！」隨後詹配合研考會人員從七樓會場搭電梯開會場，四度無法出席市政會議，難掩滿臉的無奈。

對於中央指派台中市政府政風處長人選，市府表示，依據宣誓條例規定，未依法宣誓，視為未就職。而依宣誓條例第五條規定，宣誓應於就職任所或上級機關指定之地點公開舉行。

依據台中市政府政風處組織規程，政風處處長承市長之命，綜理處務，市府政風處的上級機關為台中市政府，宣誓就職地點應為台中市政府或其指定的其他地點

對政風處長人選一事，市府強調「仍靜候法務部協商」。

(中時 )