東京奧運再陷買票風波，日本媒體披露，就在2013年東京申奧成功前後，東奧申辦委員會聘用的顧問公司將巨款匯入一名國際奧會委員兒子的戶頭，這筆款項達37萬美元（約新台幣1,072萬元）。

東京奧運2016年就曾陷入買票風波，當時法國檢調單位針對東奧申辦委員會理事長竹田恒和批准支付新加坡顧問公司「Black Tidings」200萬美元一事展開調查，竹田恒和後來坦承有這筆款項，不過否認有任何不法行為，更強調不知道支付這筆款項後發生了什麼事，賄賂醜聞導致他在2019年6月請辭日本奧林匹克委員會（JOC）主席一職。

東奧買票醜聞調查又有新進展，路透社報導，日本共同社21日根據掌握到的財務文件及國際調查記者同盟（International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ）的調查內容，披露這200萬美元款項的部分流向。

報導指出，在東京申奧成功前後，「Black Tidings」匯了好幾筆款項給時任國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，IOC）委員拉米尼‧狄亞克（Lamine Diack）的兒子巴帕‧狄亞克（Papa Massata Diack），部份款項直接匯入巴帕的個人帳戶，其他款項則匯入他的公司戶頭，前後加總起來約37萬美元。

目前法國檢調單位正在調查「Black Tidings」是否向巴帕‧狄亞克行賄，以影響他父親，他本人回應稱這幾筆款項和東京奧運無關。拉米尼‧狄亞克當時也是國際田徑總會（IAAF）主席，據信在表決奧運主辦城市上，拉米尼‧狄亞克對非洲國家握有影響力。

拉米尼‧狄亞克16日遭法國法院判刑4年，他被控在俄羅斯運動選手禁藥醜聞中收受賄賂。

(中時新聞網)