根據美國媒體報導，某西區球隊的高層在接受NBA Central記者霍普西普採訪時表示，塞爾提克前鋒塔圖已經是比快艇保羅喬治更好的雙向(攻防)球員了。

所謂的雙向球員就是在防守和進攻上都有傑出表現的球員，保羅喬治過去幾年一直被認為是NBA最好的雙向球員之一，但如今隨著快艇止步西區季後賽四強，塞爾提克勇闖東區決賽，因此，這位球隊高層認為塔圖目前的表現已超越保羅喬治。

這位NBA西區球隊的高層表示，「塔圖可以運球到三分線外投籃，也可以進攻籃下，而且他還能防守聯盟中最好的外線球員。甚至還在繼續進步，比如說他的場均籃板球，每個賽季都能增加一個，還有助攻，他現在場均可以貢獻3次助攻，比新秀賽季的1.6次幾乎多了一倍。」

保羅喬治6次入選全明星賽，但從本賽季的數據來看，塔圖場均23.4分、7籃板、3助攻，除了助攻和3分球命中率外，其他所有主要統計數據都超越保羅喬治，尤其是在進攻端，塔圖有多種得分手段，這是過去幾個月他向所有人證明的有利方式。

本季塔圖姆率領塞爾提克拿下48場勝利，雖然目前直言他已經超越保羅喬治有些瘋狂，但至少從數據上來說，塔圖肯定不是比保羅喬治差，尤其是在一些防守數據上他比喬治更加出色許多。

尤其是現在塞爾提克仍站在東區冠軍賽舞台，而保羅喬治所屬的快艇已經止步於西區四強，更加突顯塔圖的重要性。

(中時 )