2020「投資歐盟」論壇今天開幕，吸引超過一千四百外台灣各界人士報名。這次論壇是歐洲經貿辦事處首次在台灣舉辦規模最大的投資歐盟活動，來自歐盟十五國和台灣共二十餘位講師，深度分析不同歐盟會員國家的投資環境和投資條件等。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫致詞指出，面對新冠肺炎和貿易戰所帶來的全球變局，歐盟跟台灣可以一起攜手合作因應這些新挑戰，尤其台灣和歐盟都是開放透明的經濟體，而且都崇尚自由貿易、人權、民主與法治，同時也都致力於發展永續綠色數位社會，在政策上，台歐也都是以人為核心來發展經濟。

高哲夫表示，歐盟提供台灣公司非常獨特的發展機會，歐盟是一個有四億五千萬人口的單一市場，在歐盟境內人、貨物、服務和金流都是暢通無阻。歐盟具有創新力的高端產業，有豐富和充滿活力的文化，更重要的是歐盟和世界的脈動緊密連結，「台灣有一句話說『愛拼才會贏』，希望大家前進歐盟投資，一起作伙拚經濟。」

歐洲議會國際貿易委員會副主席Iuliu Winkler議員也透過影片分享，歐盟不僅是全球最大且最富裕的市場，同時具有高消費力人口、高端技術人才、先進創新和頂尖的研發設備。歐盟在全球貿易投資方面將繼續扮演主要地緣經濟體，具備全球投資目的地的主要特性。

經濟部長王美花說，全球經濟變動劇烈，尋找合作夥伴需要策略性與戰略性的想法，特別是在疫情之後，信任的夥伴關係是非常重要的因素。歐盟尋找跟台灣的合作是非常好的機會，歐盟也是我們信任的合作夥伴。

王美花又說，很多台灣企業提到歐盟投資最常遇到的問題是簽證時程都很久，藉由這樣的論壇，有意到歐盟投資的企業家可以解決各式各樣的問題，也希望藉此論壇讓台歐盟有更好的關係。

(中時 )