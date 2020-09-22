近日共軍擾台，台北市議員苗博雅對新北市長侯友宜言論引用動漫《哆啦A夢》表示「大雄不該和胖虎互相挑釁」，這句話很明顯是偏心胖虎，所以「台灣和中國不該互相挑釁」，那就是偏向中共那邊；對此，侯友宜22日回應，台灣很小、不必製造對立。

侯友宜21日表示，對於共機這一段時間，相信大家都會有很多不一樣的看法，國家要有自主權、國家要有防衛的能力，希望大家都能夠和和氣氣的、平平安安的，不需要用這樣的形式來互相挑釁，呼籲回歸到正常的兩岸經貿以及文化教育的交流，彼此互相認識。

苗博雅21日臉書發文，引用動漫《哆啦A夢》表示「大雄不該和胖虎互相挑釁」，這句話很明顯是偏心胖虎，所以「台灣和中國不該互相挑釁」，那就是偏向中共那邊，完全是中共片面挑釁，意圖侵略台灣，意圖改變台灣不受中共統治的現狀，並強調台灣只是在國際上交朋友，「全力保護自己不被併吞」。

侯友宜22日上午於新莊受訪表示，台灣絕對不容許挑釁，台灣一定要上下團結一心，捍衛中華民國的主權，這是一貫的立場，尤其台灣很小國內更需要團結一致，面對大家必須團結一致，國內不需要製造更多的對立跟衝突，甚至扭曲事實，只有全力團結在一起，才能捍衛主權。

(中時 )