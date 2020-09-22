為保障大專生校外實習權益，教育部訂定「專科以上學校校外實習教育法」專法；中國科大校長唐彥博認為，政府鼓勵學生及早接觸職場、保障實習權益的立意良善，若要根本解決學用落差，政府應先盤整人力需求，學校「人才培育」的工作才能事半功倍。

台灣剛經歷新冠肺炎疫情的經濟考驗，唐彥博表示，求職市場人力「供需失衡」現行，每年從餐飲、美容或美髮學校畢業的學生眾多，遇到消費緊縮之際，供過於求的問題更加顯現，但理工背景，擁有5G、智慧物聯網（AIOT）的人才卻呈現市場急需的狀況。

唐彥博認為，政府橫向工作應先「盤整人力」，育才、留才、攬才等，縱向「人才培育」工作才能達到效果。

對多數家長、教師來說，都期望孩子「畢業即就業」；1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，盤整人力是最根本且務實的作法，學校教育、實作課程導入、實習經驗才能「一條龍」，學校課程設計與實習是綿密不分，在實習過程中得以印證學術理論。

而教育部的「專科以上學校校外實習教育法」專法，對企業來說最大的癥結點是支付實習費用，唐彥博認為，政府不妨以補助、獎勵的方式，來鼓勵企業釋出實習職缺，而校方對於學生評鑑實習優良的企業，也會給予表揚，無形中也提升企業正面形象、激勵企業對實習工作的重視。

為讓學生「畢業即就業」，中國科大延攬上市櫃公司董事長、總經理等企業家擔任顧問團，不僅藉此開拓產業合作、實習的機會，也讓學生在過程中，接觸國際視野、啟發創新、創業的能力。

(中時 )