藝人「小鬼」黃鴻升本月16日驟逝，被爸爸發現倒臥北投自宅浴室外，享年36歲，事後家屬同意接受解剖驗屍，死因判定為主動脈剝離造成血管阻塞，此症狀發生在青壯年時期實屬罕見，更讓人覺得生命的脆弱與無常。

小鬼驟逝消息震驚外界，連日來靈堂擠滿弔唁的親友與粉絲，充滿濃濃的悲傷，知名主持人楊月娥今(9/22)也在臉書po文，表示小鬼帶給社會很多啟發，如今過世，還上了一堂「生命課程」，讓她看開許多事。

楊月娥對小鬼的驟逝，心有所感，「誰知道意外、無常哪個先到？平安最重要」，透露女兒菱菱最近成了社會新鮮人，剛進入職場1個月，沒想到騎車下班時，撞上路上掉落的回收紙箱，因此摔車，四肢擦傷非常疼痛，但菱菱勇敢忍著沒哭，唯獨懊悔著好不容易排休準備出遊，現在去不成了，媽媽安慰她：「當成過運囉！」。

楊月娥表示，所幸女兒出車禍只有皮肉傷，當下遇上好心路人幫忙、後車沒追撞、警察跟救護車都迅速趕到處理，且急診的醫生跟醫護人員很細心幫菱菱處理傷口，「我陪在女兒身邊，老公還能同步用手機參與開國際會議」，楊月娥感嘆交通事故很常發生，但她實在不想因噎廢食，要孩子別騎車，只能提醒她行車多注意，「父母的擔憂是一輩子的，但終究她要自己長大，我們是無法代替她生活的」，也感嘆要不是看了小鬼的事件，否則她可能無法看開。

(中時新聞網)