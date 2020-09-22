世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）雖然在美國網球公開賽失格出局，但在羅馬網球公開賽討回顏面，一路晉級到男單決賽，並以7比5、6比3擊退阿根廷選手舒瓦茲曼（Diego Schwartzman），持續鞏固世界第一寶座，他也要進入累積287周世界排名第一，超越他的兒時偶像山普拉斯（Pete Sampras）。

山普拉斯生涯累積286周盤據世界第一，喬柯維奇將以多他一周的紀錄，躍居史上第二長世界球王累積周數紀錄，喬帥說：「山普拉斯是我小時候的偶像，能夠超越他的紀錄對我來說當然非常特別，我總是以他為榜樣，希望自己可成為像他那樣心理強大、適應力又好，特別是在大賽的表現。」

喬帥補充：「山普拉斯面對大比賽時，他是心理強大又堅強的球員，我可以從他在世界第一待這麼長的時間，知道他是多麽強悍的球員。」

喬柯維奇生涯已經五度帶走羅馬公開賽男單冠軍，現在他距離瑞士天王費德勒（Roger Federer）的310周世界第一還剩24周要追趕，如果他能夠一直維持這個位子的話，最快2021年3月8日可以超越費爸，喬帥說：「這是我職業生涯兩個最大目標之一，就是世界第一在位周數、盡可能多拿幾座四大滿貫賽冠，我還在努力達成目標，現在我也處在有利的位子，希望我可以保持健康、繼續有好成績。」

(中時 )