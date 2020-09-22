女星高圓圓不只是氣質女神，她還是幸福的人妻代表，高圓圓2014年甜嫁給趙又廷，夫妻感情始終甜蜜蜜，兩人也在去年5月20日象徵我愛你的日子，喜迎女兒出生，升格當媽咪的高圓圓產後狀態極佳，顏值和身材像極了少女，而高圓圓日前則在微博曬出2018年和今年的對比照，恰巧是她當媽的前後對比，高圓圓顏值根本沒變，依舊是女神一枚，讓網友看了都驚呼：「一直都好美」。

高圓圓微博全文。（圖／取材自高圓圓微博）

高圓圓日前在微博曬出洗手間的前後對比照，並寫下：「老地方，2018.7 vs 2020.9」，時間恰巧是高圓圓當媽的前後對比，照片中，2018年的高圓圓頂著俏麗短髮、低頭露出氣質甜笑，而在今年的照片中，高圓圓則是留著一頭中長髮，戴眼鏡的她仙氣依舊。

2年的時間過去了，高圓圓經歷懷孕、生下女兒，她的顏值依舊精緻、俏麗，讓網友看了都驚呼：「一直都好美」、「你還是以前那個美圓沒有一絲絲改變」、「除了頭髮長長了，怎麼都一樣呢」、「依然是漂亮的你」。

其實高圓圓日前才被陸網曝光一組無P照，身穿一襲平口、露肩的白色貼身洋裝的她，小蠻腰和纖細手臂全都露，高圓圓的少女身材超不科學，而照片中，她對著鏡頭回眸一笑，高圓圓超氣質、少女顏值實在太美，微博還以「高圓圓生圖」火速熱搜。

(中時新聞網)