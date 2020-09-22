甲骨文公司（Oracle Corp）與中國科技公司字節跳動（ByteDance）周一就周末與白宮達成讓抖音繼續在美國經營的協議條款發表了相互矛盾的聲明，為這項交易的成敗投下變數。美國總統川普周一表示，如果這項交易無可挽救，就會「斷開」抖音。

川普並表示，如果這項交易不能滿足他的要求，他可能取消交易。

在美國商務部上周五宣布將禁止下載與更新抖音後，字節跳動正急於避免美國封殺這個熱門影片分享app。如果抖音交易能成功，就能讓川普撤銷關閉抖音的威脅，他也能避免在11月3日美國大選前，疏遠抖音為數龐大的年輕用戶。

字節跳動周一宣布將擁有全球抖音公司（TikTok Global）八成股份，全球抖音將成為其子公司。但根據先前披露的資訊，該中國公司向美國政府提議將設立的新公司全球抖音會是一家美國公司，且該公司將擁有抖音app大部分的全球業務。

根據字節跳動周末與川普政府達成的協議，甲骨文與沃爾瑪分別同意持有全球抖音12.5%與7.5%股份，並強調抖音的多數股權將由美國投資人持有。甲骨文周一表示，字節跳動對抖音的所有權將分配給字節跳動的投資人，而這家位於北京的公司不會持有全球抖音的股份。

川普周一未對協議中的矛盾之處發表評論，僅表示在他初步批准後，該交易「正逐步進行中」。但川普也表示：「如果我們可以保住（抖音），我們會保住它，如果不行，我們會斷開它。我們必須有全面的安全性」。

(時報資訊)