儘管受新冠肺炎疫情衝擊，今年全球股票市場仍取得正報酬，MSCI全球指數截至17日上漲1.06％。中租企業旗下中租投顧持續看好第四季股市表現，認為美國大選及疫苗研發進程雖可能造成市場動盪與變數，但美股、全球股市及科技類股仍具長線空間。

資產配置方面，中租投顧建議積極型投資人的股債比為75％對25％，穩健型投資人則建議股債比為65％對35％。若投資人希望有固定現金流收入，則可依照自身風險屬性，考慮選擇配息型基金做為投資標的。

中租投顧副總經理蘇皓毅指出，目前90％的成熟國家政府債利率已低於1％，投資級債整體利率創1.96％新低。相較於全球股市，低風險債種已被追捧到相對昂貴水準。

而標普500指數的股票風險溢酬較40年來平均值便宜1倍標準差，便宜度接近歐債危機時期。同時，高達79％的標普500企業股利率高於10年期美債利率，不但高於金融風暴肆虐時的50％、更向上創歷史新高，在目前低利率環境下，股市收益將被突顯關注。

基於資產配置觀點債券商品仍不可缺席，蘇皓毅指出，若以現階段5.5％水準進場布局高收益債，後續10年年化報酬率約為5.5％，建議依照個人理財需求，配置不同類型的債券標的，提供年化報酬約5％的高收債或新興市場債，是相對不錯的選擇。

而市面上具配息的基金類型豐富，除了國人熟知的債券基金外，股票型基金、平衡型基金及多重資產基金也會提供配息級別，投資人的選擇更多元。蘇皓毅建議，投資人可依照自身風險屬性，選擇適合配息型基金，創造穩定的現金流。

對此，中租投顧推出「中租益FUN券－配息基金購起來」優惠活動，即日起至10月底，只要在中租基金平台申購配息型基金累積滿額，即可獲得「定期定額終身0手續費」優惠券乙張。

(時報資訊)