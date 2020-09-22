勞動部高屏澎東分署長程泰運(中)與銲接金牌選手謝永鎮(左)、配管與暖氣金牌選手。（勞動部高屏澎東分署提供／吳江泉高雄傳真）

勞動部高屏澎東分署選手經過半年多苦練，在第50屆全國技能競賽一舉拿下銲接、配管與暖氣、中餐烹飪、國服4職類金牌，共計獲得4金、3銀、2銅等佳績，還獲總統頒發獎牌殊榮。

拿下配管與暖氣職類金牌的林鈺棠去年以最年輕的黑馬之姿，拿下分區賽第1名進軍全國技能競賽，可惜經驗不足，在全國技能競賽表現不理想，今年分區賽只拿到第2名的他信心不足，但在勞動部高屏澎東分署職訓師賴耒聲、黃仲興的協助與鼓勵下，他提振精神將成績拋諸腦後，專心練習各式各樣的競賽題目。

「當台上銅牌、銀牌都頒完還沒出現我的名字時，差點哭出來。」林鈺棠說，頒完銅牌及銀牌時，中間串場表演的時間讓他內心忐忑不安，最後金牌出現自己的名字，從總統手上拿到獎牌的那一刻，內心感到雀躍不已，這些日子的努力終於有好成果。

拿下銲接職類金牌的謝永鎮，自高二開始參加技能競賽至今約3年，卻未拿過全國賽金牌，在勞動部高屏澎東分署不斷練習，加上職訓師呂建瑩、黃仲興不斷調整他的銲接知識與技術，導入銲接業界實作內容，讓他一舉奪得今年全國賽金牌，力拚國手選拔。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，這次比賽高屏澎東分署共培訓17個職類32位選手，出賽項目包含有珠寶金銀細工、麵包製作、中餐烹飪、銲接、資訊與網路技術、配管與暖氣等職類，共獲得4金、3銀、2銅、第4名2名、第5名1名及佳作3名，接下來的國手選拔，期待這些選手們再創佳績。

(中時 )