高雄市議員黃捷。（圖／取自臉書「韓黑父母不崩潰」）

高雄市議員黃捷罷免案，14日確定第一階段提案通過。韓粉為此雀躍不已，為展現罷免黃捷的決心，宣布將於9月25日舉辦「罷免黃捷第二階段車隊遊行」，並表示目前已連署達3萬人，距離4萬門檻已不遠。前高雄市市長韓國瑜至今擁有高人氣，與立委蔣萬安並列2022年台北市市長熱門人選，此次遊行也被外界視為下屆選舉前哨戰。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日（21）發文，狂賀罷捷二階9月25日正式啟動，寫道：「經過鳳山清捷隊全體同仁的努力，以及社會大眾的支持，罷免黃捷第二階段將於9月25日正式啟動，為了展現罷免黃捷的決心，我們將在第二階段正式啟動日當天，9月25日下午三點於罷捷總部（鳳山區中山西路331號）舉辦誓師宣講，三點半後發動車隊遊行。罷免黃捷第二階段正式啟動，大家一起動起來！」

「韓黑父母不崩潰」指出，當日行程如下：「9/25星期五-下午三點宣講（二點半開始集結)；三點半車隊出發遊行；晚上七點結束活動（中間休息兩次）；集合地點：罷捷總部（鳳山區中山西路331號）；服裝：由總部提供罷捷背心（請注意個人防曬）；旗幟：由總部提供讓大家固定在機車上）。」文中並特別強調「已經連署三萬人」。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過4000個讚、近200則留言與超過310次分享。韓粉紛紛留言：「鳳山清捷隊加油」、「韓粉和清捷隊加油，祝罷免成功」、「你們罷免就叫光復，我們罷免就叫報復，一切都是因果報應」、「高雄人鳳山選民，謝謝您們做出明智的決定，智慧打開啦」、「期待鳳山越來越清捷」、「鳳山的鳳還蠻多人會寫啊」、「怪，小學堂那位被大家冷落？」「支持韓總參選台北市長」。

(中時新聞網)