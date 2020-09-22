中秋月圓人團圓，台電北西區處為善盡企業社會責任及落實關懷在地弱勢族群，中秋節前夕由處長邱華龍率同仁展開愛心列車關懷活動，先後前往「衛生福利部八里療養院」等6個慈善福利機構致贈慰問金，表達社會關懷。

台電北西區處分別於21日、22日前往「衛生福利部八里療養院」、「耕莘醫院委辦愛維養護中心」、「新北市立八里愛心教養院」、「新北市私立台灣天主教安老院」、「新北市私立樂山療養院」及「台灣盲人重建院」等單位關懷慰問，並以致贈慰問金的方式，藉以感謝他們長期對台灣社會無私的付出與奉獻。

邱華龍表示，今年因受疫情影響，各地方慈善團體各項經費及物資來源短少甚多，對社會弱勢照顧影響甚大，台電公司除專注於提供穩定可靠的用電服務外，更應秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，幫助弱勢渡過難關，以善盡企業社會責任。

除此之外，更期望藉由實際行動，發揮拋磚引玉之效，喚起社會大眾對弱勢族群的關懷，嘉惠貧病及身心障礙人士，讓社會更為祥和而溫暖。

所有被關懷的單位都對此再三感謝台電，除用心維護民眾用電權益外，仍不忘對弱勢族群的關懷。

(中時 )