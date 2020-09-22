人民幣中間價大跌277個基點 10:392020/09/22 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走升，人民幣兌美元中間價22日報6.7872元，較上日報價6.7595元大跌277個基點，單日跌幅達0.41％，連跌兩日，並創一周低點。 截至10點20分，人民幣兌美元在岸價報6.7913元，較上日收盤價6.7733元下跌180個基點，單日跌幅0.27％。人民幣兌美元離岸價報6.7932元，盤中一度貶至6.8元附近。 (工商 ) #基點 #單日跌幅 #大跌 #人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股指數開低走高 滬指午盤收復3,300點 12:032020/09/22 財經 道瓊重挫509點 標普連跌4交易日 2月以來首次 05:322020/09/22 財經 台幣狂升 15檔熱錢受惠股勁揚 04:102020/09/22 證券．權證 台幣開盤升破29元 邁28元時代 04:102020/09/22 財經焦點 熱門股－京城 外資力挺價量齊揚 04:102020/09/22 證券．權證 陸LPR連5月不變 貸款利率仍下行 04:102020/09/22 產業財經 外資避險心態轉濃 04:102020/09/22 證券．權證 日圓狂升 衝六個月新高 04:102020/09/22 全球財經 瑞幸咖啡假帳案付出代價高！ 遭罰人民幣6,100萬 11:272020/09/22 財經 《商情》憂疫情升溫 穀物期價暴跌 10:172020/09/22 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 1杯咖啡45家公司遭殃 罰破2.6億 - 財經 台積電2奈米新進度曝光 死敵超車夢碎、半導體巨頭可能反攻？ - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。