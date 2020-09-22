美元走升，人民幣兌美元中間價22日報6.7872元，較上日報價6.7595元大跌277個基點，單日跌幅達0.41％，連跌兩日，並創一周低點。

截至10點20分，人民幣兌美元在岸價報6.7913元，較上日收盤價6.7733元下跌180個基點，單日跌幅0.27％。人民幣兌美元離岸價報6.7932元，盤中一度貶至6.8元附近。

(工商 )

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