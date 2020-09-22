國泰投顧表示，該公司所擔任境外基金總代理的「首域投資（First State Investments）」系列基金將於2020年9月22日正式更名為「首源投資（First Sentier Investors）」系列基金。

國泰投顧表示，更名主要原因為三菱日聯金融集團的子公司三菱日聯信託銀行，於2019年收購首域投資後，隨即啟動全球品牌重塑計畫。新的中文名字保留「首」字以傳承優秀傳統，而「源」字則寓意追本溯源，好奇求知、不斷探索的態度，亦正是洞悉投資機遇的動力來源。

國泰投顧進一步指出，首源投資是獨立的資產管理公司，目前管理資產總值約1,480億美元，旗下的投資品牌包括盈信投資（Stewart Investors）、首域盈信資產管理（FSSA Investment Managers）和 Realindex將保持不變，且所有投資團隊，無論內部或其他獨立品牌，皆延續既有投資理念並擁有自主投資營運權。

首源投資是一家專注為客戶提供優質和長期投資策略的環球投資管理集團，匯聚各個主動型投資專家組成的獨立團隊，共同承諾以盡責的態度管理客戶資產。

(工商 )