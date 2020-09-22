性愛雖然不是必需品，但良好的性生活能夠提升情侶間的感情，然而也有人慾望氾濫，已經到了性愛成癮的地步，甚至是沈淪其中，你是無性不歡的人嗎？來看看你上榜了嗎～

天蠍座

冠軍實至名歸！對天蠍來說，上床是完全佔有的一種方式，佔有慾超強的他們，很愛這種肌膚之親的感受，能感覺兩人之間沒有任何隔閡，天蠍不但慾望強，在床上的也特別有天份，各種技巧都難不倒他們，甚至還能一一解鎖成就，往往能將對方服侍得服服貼貼，是過著高品質性生活的一群人。

（圖片來源：免費圖庫pixabay）

金牛座

金牛看似木訥老實，其實是個肉食動物，他們愛欣賞美的事物，包括漂亮的身體曲線，對注重感官享受的他們，性的存在絕對是不可或缺的，甚至很喜歡玩不同花招，一到床上就露出牛牛本性，要把你吃乾抹淨，整天都和伴侶待在床上也沒問題，他們雖然被動，但對誘惑的抵抗力卻幾乎為零。

牡羊座

（圖片來源：免費圖庫pixabay）

大咧咧的牡羊雖然性慾旺盛，擁有令人害怕的精力，卻不太會照顧到伴侶的想法，他們單純就只是慾望來了想解決，因此也比較能接受性愛分離，且並不會特別隱藏避諱這件事，他們在床上的技巧可能不如前兩名，就是簡單又粗暴，也不需要什麼前戲，但如果他們真的愛上了，是很願意為對方變得體貼的。

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(中時新聞網)