中國外交部發言人汪文斌昨天聲稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線。對此，我外交部長吳釗燮今天受訪回應，台海中線過去這麼多年來，就是一個避免兩岸軍事衝突維持台海和平與穩定的一個象徵，中國外交部有關台海中線的說法，就等於摧毀了台海的現狀。

吳釗燮強調，中華民國台灣就是一個主權獨立的國家，政府在領土範圍內行使排他性的管轄權，這是一個事實，也是台海兩岸的現狀。

吳釗燮說，雖然台海中線是一個我們所思考出來的一條線，但是在台灣跟中國之間以海峽相隔，過去這麼多年來，台海中線就是一個避免兩岸軍事衝突、維持台海和平與穩定的一個象徵。

吳釗燮又說，中國外交部的說法，就好像在香港強加「港版國安法」一樣，摧毀了香港的一國兩制；中國外交部的有關台海中線的說法，就等於摧毀了台海的現狀，我們外交部代表政府對中國的外交部門的這種說法予以強烈的譴責。

吳釗燮強調，外交部除了代表政府對中國外交部的說法予以強烈譴責、要求中國政府回歸到文明的國際標準，也呼籲國際社會正視中共軍機不斷跨越台海中線、破壞台海兩岸穩定和平及威脅台灣民眾的事實，並予以強力譴責、要求中國政府停止相關說法與作為。

(中時 )