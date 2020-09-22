2022年地方選舉尚未開跑，不過，各黨會派出哪位戰將角逐已悄悄掀起戰火。對此，有網友直言，前高雄市長韓國瑜選台北或桃園，將牽動藍綠政治版圖。對民進黨而言，韓國瑜最好選台北市，但對國民黨來說，韓最好是選桃園市長。該網友直言，不管韓國瑜下一步為何，韓國瑜真的太可怕了！

韓國瑜遭罷免後持續沉澱，下一步究竟為何，始終是外界關注焦點，外界猜測可能選台北市長或是桃園市長。桃園市議員王浩宇曾直言，如果韓國瑜還有政治夢，桃園市是唯一選擇。但現卻傳出桃園市長可能人選是韓國瑜子弟兵、前藍委孫大千。

資深媒體人邱明玉日前在政論節目表示，親韓人士向她暗示，韓國瑜一定會選台北市長，而且現在已經在鴨子划水布局中，不過遭到韓國瑜陣營的強力否認，前高雄市新聞局長鄭照新更要放話的親韓人士有guts就出來說清楚。

對此，網友wupaul在批踢踢發文分析，對民進黨最好的局，就是韓國瑜選台北市市長，畢竟台北市不管國民黨的蔣萬安選還是韓國瑜選都很穩，但韓國瑜選還有空間操作，有可能逆轉!

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

對國民黨最好的局，該網友指出，國民黨立委蔣萬安選台北市，韓國瑜跑去選桃園市，為什麼呢？第一，韓國瑜自帶的流量外加韓粉直播主，太強了！到哪都是強將！第二，國民黨桃園沒人，如果能贏下桃園，等於直接打臉民進黨！外加桃園市長鄭文燦可能是下一屆民進黨總統候選人，韓國瑜贏下來，鄭文燦還有可能選嗎？再來韓國瑜贏了桃園市，很有可能不會再落跑了，畢竟有前車之鑑！ 就算韓國瑜選輸了桃園市，對國民黨也是最好的解方！可以趁機告別韓粉！

最後該網友更表示，不過各位永遠守不住韓總的，因為韓現在可能也不知道他自己的下一步在哪！韓國瑜真的是太可怕了！

(中時新聞網)