國民黨團書記長陳政顯說，各區議員會中提出各區急迫要建設的部分及聽取坊間輿情反應。（陳世宗攝）

台中市建設腳步不停歇！台中市長盧秀燕21日與黨籍市議員召開預算會議。國民黨團書記長陳政顯指出，市長盧秀燕用心持家改善台中市財政，已讓舉債空間增加200億元，從加護病房到一般病房。會中並聽取各區議員的建議，市府將加快各區重大建設，施政讓人民有感。

台中市議會第3屆第4次定期會，將在本周六開議，重點由財政局、主計處報告110年度台中市總預算案編製情形。為爭取黨籍市議員的支持，市長盧秀燕昨天先與黨籍市議員20多人，在長榮桂冠召開預算會議；並聽取黨籍議員對市政建設的建議案，了解各區輿情反應。

盧秀燕會中報告台中市110年總預算書，歲入預算總額為1329.17億元，歲出預算總額為1428.03億元，歲入歲出差短98.86億元，施政首重文教社福等；針對短差部份，市府將全數以賒借收入予以彌平。中市舉債空間從剛上任88億元，目前擴大到200億元，市府財政從加護病房改善到一般病房。

陳政顯指出，各區議員會中提出各區急迫要建設的部分及聽取坊間輿情的反應等；特別是針對老人健保補助部分，目前恢復到胡志強時代部分排富，選舉一到坊間就有人刻意在導風向，各種抹黑造謠的流言不斷傳出。

陳政顯表示，黨籍議員會中還建議市府敬老愛心卡部分，希望能夠放寬加碼，因坐計程車才補助50元；建議至少能提高到計程車的起跳價85元，如果未來市府財政許可再加碼提高到100元。市長盧秀燕說，她會審慎考慮，如果市府財政許可會朝此方向努力。

市議員張瀞分會中建議，豐原漆藝館旁邊的空地能夠妥善利用，開發一處可以參觀及教學的場域，讓在地文化獲得生根。部分員建議，盧團隊要提高效率，首先是趕快把上任提出的建設案儘速完工；否則目前很多大建設陸續完工，民進黨議員說是前朝的政績，如大智路好不容易打通還是有人認為是「割稻尾」。

(中時 )