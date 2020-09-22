Tonight, I’m excited to announce MJ and I are starting a new, single car @NASCAR Cup Series team for 2021. Deciding on a driver was easy - it had to be @BubbaWallace. pic.twitter.com/nIJv0X6ZOX — Denny Hamlin (@dennyhamlin) September 22, 2020

NBA黃蜂隊老闆麥可喬丹(Michael Jordan)要將生意擴展到房車賽了，他22日發布聲明，將與賽車手漢姆林(Denny Hamlin)組成一支新車隊，明年加入NASCAR(納斯卡賽車)的頂級賽事Cup Series。喬丹做為車隊老闆，他與非裔車手華勒斯(Bubba Wallace)簽下複數年合約。

喬丹聲明：「我生長於北卡州，父母會帶我們兄弟姊妹去觀賞NASCAR，我一直都是忠實支持者。現在有機會擁有我自己的車隊，和我的好友漢姆林聯手，並且由華勒斯上陣讓我非常興奮。NASCAR過去很少有黑人老闆，現在是他們擁抱改變的最佳時刻，除了先前捐款對抗種族歧視，我也想藉由這次機會敲開黑人進入賽車界的大門。」

華勒斯是現今唯一參與Cup Series的黑人車手，他表示這是一生一次的機會，感謝喬丹與漢姆林對他的信任。今年美國黑人抗爭(BLM)再度爆發，華勒斯藉機在賽車場上宣揚黑人民權而招致總統川普(Donald Trump)的批評。

Cup Series每支車隊最多4輛，喬丹的車隊將只有華勒斯一輛車。美媒《雅虎體育》指出華勒斯過去沒有拿到很好的車，現在喬丹的財力將可以大幅提升華勒斯的配備，估計會與Toyota合作。

NASCAR收視率下滑，今年8月從新冠疫情復賽輸給高球PGA，仍是美國第2多人收看的賽事，其次為職業摔角WWE、職籃NBA例行賽、職棒MLB例行賽。喬丹的加入可望為NASCAR注入活水。

(中時新聞網)