籃網球星杜蘭特在受訪時表示，本季例行賽MVP在規則是的確是屬於「字母哥」阿提托康波，但如果考量到季後賽的話，實際上應該是屬於詹姆斯的。

NBA聯盟在復賽開打前就決定本季例行賽MVP投票數據是在3月11日停賽前，那個時候阿提托康波的廠均數據是29.5分、13.6籃板、5.6助攻、1阻攻、1抄截，帶領公鹿取得全聯盟最佳戰績。

杜蘭特說，如果以停賽前的表現，字母哥是毫無疑問能夠衛冕例行賽MVP的，然而公鹿卻在東區季後賽次輪慘敗在熱火手上，字母哥的MVP光環就相形失色了。

杜蘭特表示，「我和球迷的感覺是一樣的，MVP投票必須將季後賽表現考量進去才對，如果以此標準的話，那麼這個MVP應該是屬於詹姆斯的。」

不過，杜蘭特這番話似乎有欠公允，2014年杜蘭特場均32分，擊敗詹姆斯獲選為例行賽MVP，但當年他也無力帶領雷霆闖進總決賽，所以當年得利於規則的杜蘭特，不應該講這種話才對。

(中時 )