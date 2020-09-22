電動車是現在趨勢，而停車場也有提供專屬停車位，不過，臉書社團網友分享，一輛特斯拉停放在專用停車格內，卻被誤認「亂停殘障車位」，還遭噴上「身障標誌」，讓許多網友看傻眼。

原PO在《爆笑公社》分享一張照片，只見停車場中一台白色的特斯拉，將愛車停放專屬充電停車位，卻疑似被誤認為「亂停放至身障車位」，導致前方板金及車身，遭噴上黑色的「身障標誌」，似乎是在告誡車主「你停錯了」。

特斯拉慘遭噴上「身障標誌」，有網友表示該車主根本就沒有停錯，是噴漆的人誤會了。（圖／翻攝自爆笑公社）

網友見狀後，除討論噴漆者誤噴外，也探究其維修費用，有網友留言：「殘障車位是畫藍色線，綠色的確是電能車位」、「噴漆的人眼球有壞掉嗎？」、「噴漆的人弄巧成拙了，這是特斯拉專用充電車位，不是殘障車位」、「烤漆費應該不少」、「噴漆的賠爽了」。

也有眼尖的網友仔細觀看圖片後，發現照片中的地點，並非台灣，而是港澳地區，香港地區利用顏色來區分車位功用，綠色則代表電能車位，這也就意謂著該車主並無停錯，想當然爾，車主勢必不會在車身噴其「標誌」，若是他人所為，恐怕要賠上不少維修費。

(中時新聞網)