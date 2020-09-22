財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今天公告2021年度「全民英檢」（GEPT）測驗日程，而為呼應108課綱強調的「素養」能力，「全民英檢」明年起更新部分聽力閱讀題型；另推出「GEPT聽診室」，考後免費提供考生個人化的成績回饋，為大型化測驗之首創。

2021年「全民英檢」測驗最新日程表、題型調整和成績服務說明已公告於官網（www.gept.org.tw)。2021年首次初級聽讀測驗將於1月9日舉辦，今年10月12日起報名；中級聽讀暨一日考於1月30日舉辦，今年11月16日起報名，可做為會考、大考前暖身練習。

語測中心表示，全民英檢全年度近20個場次供選擇，測驗日程安排配合考生升學與就業需求，另將持續辦理各校好評的「專案考」到校施測服務，學生可在校內熟悉環境應試。

語測中心指出，108課綱上路後的高中職生，可利用「學習歷程檔案」來申請大學。「學習歷程」相當於現行的推甄備審資料，因此已有多數就讀高中的考生將「全民英檢」成績上傳「學習歷程檔案」。

語測中心提醒，只要「全民英檢」聽力及閱讀測驗加總60分以上就可以登錄證照代碼，即使成績一時尚未達到通過標準，但只要詳實登錄每次的成績表現，仍能展現高中階段英語能力進步的成果。

另因應2030國家雙語發展政策，取得雙語教師資格、參加英語師資培訓、教師加註英語專長，皆須具備中高級（CEFR B2）能力。明年上、下半年將各有1次「中高級（CEFR B2）聽讀或聽讀說寫一日考測驗」，該測驗日程亦配合國家考試如外交特考、民航特考等報考資格，建議考生及早規畫，把握報名期間。

配合素養題型推出，「全民英檢」也提供最新的學習資源，包括免費的學習指引、官方學習指南，及「全民英檢x PaGamO英語素養聯盟」線上閱讀課程等，歡迎於「全民英檢網」查詢。

(中時 )